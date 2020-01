Your browser does not support iframes.



Ed eccoci qui, al 2020. La Juve festeggia il nuovo anno, con la speranza che possa essere foriero di successi. Non solo in campo nazionale. Dalla famiglia Bonucci ai Cuadrado, passando per il ricongiungimento di mamma Dybala con suo figlio e Cristiano Ronaldo con la signora Dolores: le vacanze si passano insieme, specialmente ora che gli allenamenti sono ufficialmente ripresil. Lunedì arriva il Cagliari a Torino: subito una super sfida per dare una sterzata al campionato e mettere ulteriore pressione all'Inter. Ecco i messaggi di auguri dei calciatori: sono nella nostra gallery dedicata.