Qualcuno lo ha già paragonato a, ma per lui il confronto è "un po' azzardato". Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, intanto poche settimane fa è arrivato il suo primo gol in Serie B, con la maglia del. E ora ha i riflettori di tutti puntati addosso.sembra un ragazzo poco incline ai voli pindarici, eppure la voce di un interessamento della(oltre che dell'e del) sarà sicuramente giunta anche alle sue orecchie, magari strappandogli un sorriso al pensiero che fino a pochi anni fa giocava ancora nei dilettanti.Classe 1998, nato come centrocampista, il numero 6 gialloblù ha infatti conosciuto la prima vera svolta della sua carriera solo nella stagione 2017-18, quando vestiva la maglia delin Eccellenza: con la squadra rimasta "a secco" di uomini a causa di una serie di pagamenti arretrati da parte della società, a Federico viene chiesto di spostarsi in difesa, cambiando definitivamente ruolo e, inconsapevolmente, vita, riuscendo a dimenticare di lì a poco ilintrapreso a soli 17 anni per aiutare la famiglia. "Quando mio padre rimase disoccupato ho abbandonato la scuola per andare a lavorare: facevo serramenti e murature, mi svegliavo alle 3-4 del mattino per andare ai mercati generali" ha raccontato lui stesso a Calciomercato.com. "Mi allenavo la sera dopo il lavoro. A 15 anni ero con gli Juniores ma andavo già in prima squadra in Promozione, poi ho giocato in Eccellenza".Al Pavarolo, appunto, dove nel nuovo ruolo da difensore incanta il, che lo strappa alla concorrenza regalandogli una stagione da protagonista e, a seguire, un'annata in Serie D, dove attira l'attenzione della. Un'altra svolta per Gatti, che prosegue nella sua scalata con la prima esperienza tra i professionisti, in Lega Pro, per poi salire un ulteriore gradino la scorsa estate con la chiamata del Frosinone, già su di lui nell'inverno precedente. Agli ordini di Fabio, il 23enne è al lavoro per costruire, mattone su mattone, un futuro che fino a poco tempo fa sembrava anche a lui nient'altro che un sogno e che ora potrebbe portarlo a compiere un ultimo decisivo passo, quello verso la Serie A. Molto dipenderà da lui, ma intanto la Juventus e altre big restano alla finestra...