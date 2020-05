Wojciech Szczesny e Matthijs De Ligt sono gli ultimi giocatori della Juventus, per ora, rientrati a Torino ieri sera dopo aver trascorso la quarantena all'estero insieme alle proprie famiglie., per osservare il periodo d'isolamento in attesa di ricominciare poi il lavoro alla Continassa.- In queste ore i tre brasiliani Danilo, Alex Sandro e Douglas Costa stanno rientrando dal Brasile con un jet privato, come testimonia anche la storia pubblicata da Douglas nella notte sul suo profilo Instagram; da capire se faranno scalo a Roma e quindi arriveranno domani a Torino o se potranno rientrare già in serata. Gli juventini ancora in giro per il mondo sono Adriene Blaise(in Francia), Sami(in Germania) e Gonzalo, che ha trascorso queste settimane in Argentina per assistere la madre malata. Il Pipita è il grande nodo del mercato bianconero: vorrebbe rimanere vicino alla famiglia ma - come ha fatto sapere il padre - rispettando il contratto con la Juve in scadenza nel 2021.- Il primo a rientrare in Italia è stato Miralem Pjanic, poi è stata la volta di Cristiano Ronaldo, che l'altra sera è tornato da Madeira dove dopo la partita contro l'Inter, insieme a Georgina e i suoi bambini, aveva raggiunto il resto della famiglia., per l'occasione messo a disposizione dei calciatori. Per CR7, terminerà il 18 maggio, giorno in cui si potrà ricominciare ad allenarsi in piccoli gruppi.- Per ora chi si è presentato alla Continassa tra ieri e oggi ( gli aggiornamenti della giornata LIVE ) continua a lavorare individualmente:. Allenamenti eccezionali ma importanti per ritrovarsi seppur da lontano, e riprendere, anche psicologicamente, una vita in semi-normalità.