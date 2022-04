5









Fuori dalla Champions League, mai in lotta per lo Scudetto e ko in Supercoppa Italiana: per la Juventus resta la Coppa Italia per provare a vincere un trofeo e salvare in parte una stagione avara di soddisfazioni. Domani, mercoledì 20 aprile, c’è la semifinale di ritorno contro la Fiorentina. I bianconeri partono dallo 0-1 strappato nel finale del match del Franchi dello scorso 2 marzo, un vantaggio non da poco considerata la validità della regola del gol in trasferta. La squadra di Allegri è favorita dai bookies, anche per il conquista della coppa. Ma attenzione alla Viola, una delle squadre più in forma del momento. Juve assalto al bis, ma la Fiorentina è in gran forma. Lo scorso anno, la vittoria della Coppa Italia, della Supercoppa Italiana e la qualificazione Champions all’ultima giornata non bastò ad Andrea Pirlo per salvare la panchina. Massimiliano Allegri non dovrebbe correre rischi, ma la conferma del titolo di Coppa Italia resta l’unico modo per non terminare la stagione 2021/22 senza trofei. Una missione a cui Betclic crede, tanto da considerare i bianconeri i favoriti numero uno con una quota di 2, meglio anche di quelle di Inter e Milan che si affrontano nell’altra semifinale. Il ko patito in casa all’andata ha invece fatto salire a 15 la quotazione del trionfo finale della Fiorentina. Bianconeri favoriti per il trofeo e anche per la conquista del primo step, cioè la finale. La vittoria strappata a Firenze ha fatto ulteriormente pendere la bilancia dalla loro parte: ora la quota per il passaggio del turno è fissata da Betclic a 1.19 (era 1.32 prima dell’andata) contro il 4.6 di un exploit viola