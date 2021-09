Il suo futuro alla Juventus negli ultimi giorni di agosto è stato ribaltato e ripensato più volte: alla fine è rimasto a Torino, ma per quanto? All'arrivo di Allegri McKennie aveva subito beneficiato dell'impronta del nuovo tecnico e si era messo subito in mostra nell'amichevole interna alla Continassa con la Juve Under 23, quando Max dalla panchina gli urlò: "Wes, quest'anno me ne devi fare 10". Promessa e parole che sanno di consacrazione per il futuro: della serie, "resti e mi aspetto questo da te".Ma le cose sono andate diversamente. Con il passare dei giorni, il rientro dei nazionali e gli sviluppi (nulli) del mercato in uscita, anche per McKennie si è riaperta la porta su un addio divenuto incandescente negli ultimi giorni, ma che non si è mai realmente concretizzato. Come scrive cm.com, oggi McKennie è rimasto in bianconero, ma per lui continuano ad arrivare abboccamenti soprattutto dalla Premier League anche in vista di gennaio (l'Aston Villa lo segue, ma non c'è nulla di concreto al momento). In mezzo ci saranno 4 mesi in cui Allegri potrò studiarlo bene.