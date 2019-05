"CHI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DELLA JUVE? GUARDIOLA, SICURAMENTE NO. SARRI VUOLE HIGUAIN CHE È DI PROPRIETÀ JUVE MA LA JUVE NON LO VUOLE PIÙ. CR7 VOLEVA ANCELOTTI, MA È SUBENTRATO DE LAURENTIIS CHE GLI HA ALLUNGATO IL CONTRATTO. L’IPOTESI PIÙ PROBABILE È SIMONE INZAGHI, GIOVANE, CARINO E PRONTO A METTERSI AL SERVIZIO DEL FENOMENO. PERCHÉ, IN COMBUTTA CON NEDVED E PARATICI, IL PORTOGHESE HA PRETESO E OTTENUTO DA ANDREA AGNELLI LA TESTA DI QUEL ROMPICO*ONI DI ALLEGRI. LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE...



Chi sarà il nuovo allenatore della Juve? Guardiola, sicuramente di no. Sarri? Non c’è di mezzo solo una questione economica per sciogliere il contratto col Chelsea: altro problema si chiama Higuain che è di proprietà Juve ma la Juve non lo vuole più. Sarri lo vuole ma Cristiano Ronaldo no: non vuole né Sarri né Higuain.



CR7 voleva Ancelotti, bravissimo allenatore che dove è andato ha sempre vinto eccetto quando è stato alla Juve. Ma è subentrato De Laurentiis che gli ha allungato il contratto. Fuori Ancellotti, ecco l’ipotesi probabile di Simone Inzaghi, giovane carino e pronto a mettersi al servizio dei voleri del Fenomeno. Perché CR7 è quello che ha fatto fuori Allegri, in combutta con Nedved e Paratici.



La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta con i ragazzini dell’Ajax: il portoghese che non sopporta nemmeno di perdere una partita di allenamento e il fumantino Allegri hanno avuto una lunga litigata dopo l’uscita dalla Champions: secondo Ronaldo e Nedved faceva giocare male la squadra. E il fidanzato di Ambra, malgrado il sostegno del presidente Andrea Agnelli, ha fatto le valigie. Ronaldo è un asset che costa alla Juve ben 300 milioni di euro, ha 34 anni e non ha tempo da perdere per sottostare ad allenatori rompicojoni".



E' quanto si legge su Dagospia.