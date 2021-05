Secondo quanto riportato da Dagospia, non si fermano qui le novità dirigenziali della Juventus. E il primo punto all'ordine della rivoluzione sarebbe proprio l'addio di Pavel Nedved.



RIVOLUZIONE NETTA - Per Roberto D'Agostino, infatti, il vice presidente bianconero sarebbe vicino all'addio. Con lui anche il capo della comunicazione Claudio Albanese, sostituito da una struttura esterna fino a dicembre. Arriverà allora un nuovo capo del personale, con la Juventus che si prepara a un rinnovamento totale dell'area legale dopo la questione Suarez. LA FIGURA AMMINISTRATIVA - Ancora Dagospia racconta le manovre riguardo alla figura di amministratore delegato: no al ritorno di Francesco Calvo, anche per Carnevali si fa difficile ("troppo vicino a Beppe Marotta"), in ballo resta Maurizio Arrivabene e non è da escludere un nome a sorpresa. E a proposito di sorpese: 'Dago' riporta anche della passione di Alessandro Nasi, principale candidato alla successione di Andrea Agnelli, per il Torino. "In passato è stato avvistato a tifare granata direttamente in curva".