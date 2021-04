Dagospia ha parlato di eventuali controlli della Figc sui conti della Juventus e dell’Inter, rappresentate in Lega rispettivamente dal presidente Agnelli e dall'ad Marotta: “Non dite ad Andrea Agnelli che sta arrivando la tardiva vendetta di Beppe Marotta. La Figc, di cui l’amministratore delegato nerazzurro è vice presidente, sta chiudendo entrambi gli occhi sui conti dell’Inter, ma ha deciso di vederci chiaro su quelli della Juve, e capire come sia possibile che movimentando solo 1 milione cash si siano potute ottenere plusvalenze per 250 milioni…”.