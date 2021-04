"L’ira di Alexsander Ceferin si sta abbattendo su Juve e Inter, accusati di appoggiare Florentino Perez nel progetto Superlega. La linea telefonica fra il presidente dell’UEFA e Andrea Agnelli, della cui figlia è padrino, è rovente, e i toni non sono certo pacifici. Per quando riguarda l’Inter, Ceferin avrebbe chiesto al suo vice Giorgio Marchetti, grande tifoso nerazzurro, di non ostacolare l’inchiesta sui conti della società di Zhang".



La notizia di Dagospia, riportata sul sito.