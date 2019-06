L'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus ha spiazzato il mondo bianconero e non solo. In molti si aspettavano una riconferma dopo le parole di Andrea Agnelli subito dopo la bruciante eliminazione in Champions League per mano dell'Ajax. Tuttavia, Dagospia avrebbe individuato le cause di questo inaspettato divorzio. Tutta colpa di Cristiano Ronaldo e Pavel Nedved.. Il fuoriclasse portoghese avrebbe manifestato il disappunto per il gioco, a suo modo di vedere, poco aggressivo e propositivo. Un pensiero condiviso con il dirigente ceco. Sempre secondo Dagospia, Ronaldo si sarebbe anche opposto all'ipotesi di una possibile convivenza con Gonzalo Higuain, nonostante quest'ultimo goda della stima del nuovo allenatore Maurizio Sarri.