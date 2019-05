Lo Special One ha lo sponsor più importante gli agenti, quel Jorge Mendes che rapprsenta Joao Cancelo e, soprattutto, Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è pronto ad accoglierlo a Torino, nonostante le incomprensioni ai tempi del Real Madrid. Tra i favoriti di Andrea Agnelli, però, c'è anche Sarri, che con il Napoli ha conteso lo scudetto della scorsa stagione fino alla penultima giornata, non senza polemiche.Difficile, per i tifosi della Juventus, cancellare gesti e opinioni contro i bianconeri di questi ultimi anni. A partire da Mourinho, che, non più tardi dello scorso inverno, ha lasciato l'Allianz Stadium con, dopo la vittoria per 2-1 del suo Manchester United, al termine di una partita fatta di fischi e insulti a lui diretti. E' soltanto l'ultima, però, di una serie di tensioni con la Juventus. Nel 2009, Mourinho parlò di "", prima di sfoderare i celeberrimi "" per definire la stagione anche dei bianconeri. Un anno più tardi, poi, ecco la famosa "". E, prima di quanto accaduto allo Stadium, nella partita d'andata a Old Trafford, Mourinho espose il, in ricordo del Triplete vinto con i nerazzurri nel 2010.Tante le frasi contro i bianconeri, a partire dalle accuse per l'arrivo di Gonzaloa Torino, passando per i vari commenti sulbianconero, di molto maggiore rispetto a quello a disposizione di Aurelio de Laurentiis e decisivo nelle vittorie della squadra di Massimiliano Allegri. Senza dimenticare i presunti "" dati dalprima e daglipoi, in particolare dopo la partita Inter-Juventus dello scorso anno. L'episodio più eclatante resta, però, ilai tifosi bianconeri esposto dal pullman del Napoli prima della partita del 22 aprile del 2017 all'Allianz Stadium. Tutto cancellato, di fronte a un possibile futuro da allenatore della Juventus?