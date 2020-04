"Sì allo sport nel 2020, ma a porte chiuse". A parlare è il Professor Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca e uno dei più grandi esperti mondiali di virus ed epidemie. Fauci ha così illustrato le linee guida per la ripresa: "Nessuno potrà andare allo stadio o al palazzetto, inoltre le squadre dovranno essere tenute in osservazione in grandi hotel vicini agli impianti di gioco".