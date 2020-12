2









"Un grande giorno per il ragazzo e per il Dallas". Scrive così, Taylor Twellman, giornalista di ESPN, che su Reynolds è il primo di fatto a sbilanciarsi: andrà alla Juventus.



LA NOTIZIA - Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, Bryan Reynolds sarà un giocatore bianconero: al club americano andranno poco più di 10 milioni di dollari, bonus inclusi. Il giocatore sarà girato in prestito per i prossimi mesi, durante i quali sarà osservata la crescita e il rendimento del ragazzo. Un altro colpo per la 'linea verde': la strada per il futuro, in casa Juve, è già tracciata.