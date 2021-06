"La Uefa non se l'è sentita di infliggere sanzioni a Juventus, Real Madrid e Barcellona a causa di quanto stabilito dal Tribunale di Madrid all'indomani del progetto SuperLega. Se i club fossero stati puniti, le autorità spagnole avrebbero potuto arrestare Ceferin & co."



Queste le affermazioni enunciate via Twitter di Tariq Panja, firma sportiva del New York Times. Stando a queste considerazioni, la sentenza dell'organo calcistico europeo appare abbastanza telefonata. Un epilogo (se davvero di epilogo si tratterà) che sembra proprio che fosse inevitabile.