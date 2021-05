Negli studi Sky si è acceso il dibattito sull'esclusione di Ronaldo, ecco tutte le voci.



Marocchi: "Hanno partecipato tutti a crearsi dei problemi. Fate come vi pare, di slancio io sarei andato su Ronaldo e la Juve che vince stasera. Fuori nella partita decisiva? Hai ragione. O è bianco o è nero, o si è tirato fuori lui o Pirlo l'ha messo fuori".



Bonan: "Se Ronaldo si è chiamato fuori è clamoroso, se l'ha fatto Pirlo allora è una Juve che pensa al futuro senza di lui, magari".



Di Marzio: "Non fai le prove della Juve del futuro nella partita decisiva".



Bonan: "E' un legame che nella partita decisiva si allenta".



Bucciantini: "E' la prova che non è più come prima. Oppure è anche un calcolo sulla stessa partita. E' una cosa clamorosa. La Juve se c'è stata in questo anno con le unghie e con i denti è grazie a Ronaldo".



Di Marzio: "E' strano che Pirlo gli abbia detto o forzato per l'ultima".



Marocchi: "In tante partite Ronaldo ha camminato in campo e non è stato tolto, era lì per fare gol. Se si è tirato fuori allora oltre alle auto ha già imbarcato le valigie".



Marocchi: "Diciamola grossa: magari Pirlo dice, ho avuto rassicurazioni sul fatto che può essere l'allenatore l'anno prossimo e che Ronaldo potrebbe non esserci, lo stimolo ad andare via mettendolo fuori. Se deve essere clamorosa, diciamola così".