Siamo giunti alla vigilia della penultima giornata di campionato e di quella che sarà anche l'ultima partita tra le mura amiche della Juventus, con la Lazio di Maurizio Sarri che andrà a farle visita all'Allianz Stadium. L'allenatore toscano ritorna così per la prima volta allo Stadium da avversario, in una gara che nel corso della storia ha presentato una lista infinita di calciatori e allenatori che hanno militato in entrambi i club. Non solo Sarri, da Peruzzi a Nedved, passando per Vieri e Dino Zoff, tantissimi sono i volti dei doppi ex.



Nella Gallery di seguito ecco una carrellata.