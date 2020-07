1









E la festa può partire. Perché meritata, perché bella, perché neanche per un istante è stata scontata. Maurizio Sarri, che ha abbandonato il campo al fischio d'inizio, ha recuperato i festeggiamenti nello spogliatoio. Pure in maniera abbondante. Champagne e cori, è uno dei ragazzi. E i sorrisi si sprecano, così come le battute. "Se avete vinto con me allora siete forti", le prime parole del tecnico ai suoi giocatori. Schiuma da barba d'ordinanza anche per l'allenatore, che ha fumato e bevuto negli spogliatoi. Lasciandosi andare alla gioia.



AMICI LONTANI - Da Cancelo a Benatia, sono stati tanti gli ex Juve a partecipare via social ai festeggiamenti bianconeri. Pjanic, in diretta dagli spogliatoi, ha voluto rispondere al centrale marocchino: "Ogni anno la stessa storia frate, parlano parlano ma alla fine lo portiamo a casa”. Tra i più scatenati Paulo Dybala, con bottiglia fissa e fasciatura ben in vista: per stasera, il problema fisico si può pure dimenticare.