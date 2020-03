Prima domenica di quarantena per l'Italia intera. Prima domenica da passare h24 a casa e senza calcio. Cosa fare? Nella giornata di oggi vi abbiamo raccontato la giornata dei giocatore della Juventus, che attraverso post e storie sui loro profili social hanno aperto le porte delle loro casa per farci scoprire come hanno passato il tempo chiusi nelle loro quattro mura in tempo di quarantena. Il Coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo, ancora non si vede una luce in fondo al tunnel e intanto i giocatori si allenano come possono. Khedira e Douglas Costa si concentrano su altro, De Sciglio partecipa a una challenge e Dybala trova un modo per tenersi in forma.



