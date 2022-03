Gli impegni della Nazionale sono ormai alle spalle, non come tutta Italia sperava ovviamente ma bisogna continuare ad andare avanti. Soprattutto perchè il tempo non si ferma, anzi, scorre inseorabilmente e il conto alla rovescia dei giorni che ci separano al big match di domenica sera è già iniziato. Già, perche all'Allianz Stadium andrà in scena il Derby d'Italia tra Juve ed Inter che, non è mai stata una partita come le altre. La fortissima rivalità sportiva che intercorre tra le due squadre è nota a tutti, così come noti, sono anche i nomi dei tantissimi calciatori che negli anni hanno indossato le maglie di entrambi i club.



Nella Gallery di seguito una carrellata di nomi dei doppi ex di Juve ed Inter.