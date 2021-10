La Serie A si ferma per la seconda sosta delle Nazionali e anche questa volta sono diversi i giocatori della Juventus convocati dalle rispettive Selezioni. Qui sotto tutti gli appuntamenti che li vedranno coinvolti nei prossimi giorni. Nello specifico sono 16 i bianconeri che vestiranno i colori della propria Nazionale.La prima a scendere in campo sarà l’Italia Campione d’Europa di Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Kean e Locatelli che mercoledì sera, a San Siro, se la vedrà con la Spagna in una delle due semifinali di Nations League. Azzurri che, domenica 10 ottobre, in base al risultato della loro gara andranno ad affrontare la vincente o la perdente dell’altra semifinale, quella tra la Francia di Rabiot e il Belgio. Questo secondo match andrà in scena giovedì sera proprio nel nostro Allianz Stadium. Appuntamento con le qualificazioni ai Mondiali 2022, invece, per Ramsey e il suo Galles e per l’Olanda di de Ligt: entrambi saranno impegnati venerdì sera rispettivamente contro Repubblica Ceca e Lettonia e lunedì contro Estonia e Gibilterra. Due impegni verso la Coppa del Mondo anche per Szczesny e la sua Polonia e per la Svezia di Kulusevski. Il primo affronterà, in questo ordine, San Marino e Albania, il secondo Kosovo e Grecia.[_J011776]Spostandoci in Sudamerica, ma restando sempre sulla corsa ai Mondiali del 2022, in programma il derby bianconero tra la Colombia di Cuadrado e l’Uruguay di Bentancur. Ci sarà il Venezuela, invece, per il Brasile di Alex Sandro e Danilo. Saranno due match in famiglia, contro Colombia e Uruguay, a chiudere la programmazione del Brasile per questa sosta. Argentina e Brasile le due avversarie per Bentancur e la sua Nazionale dopo la sfida con la Colombia che, invece, dopo l’Uruguay se la dovrà vedere con Brasile ed Ecuador.Proseguono con le sfide contro Giamaica, Panama e Costa Rica le qualificazioni alla Coppa del Mondo anche per gli Stati Uniti di McKennie.