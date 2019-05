Una domenica di amichevole, una domenica che chiude la stagione ma senza troppi sorrisi. La Juventus perde in casa della Samp, ecco i commenti sulla partita, riportati dal sito ufficiale bianconero:



"A GENOVA SENZA GOL - Questa è solo la terza partita in cui la Juventus non trova il gol in questa Serie A: due di queste sono state giocate a Genova.



DOMENICA DI ESORDI - Esordio in Serie A per Manolo Portanova - Matheus Pereira ha invece esordito da titolare nel massimo campionato.



ANCORA CON LA SAMP - L’ultima volta che la Juventus aveva perso l’ultima giornata di campionato risaliva al 2013, proprio contro la Sampdoria al Ferraris.



BIRTHDAY BOY - Molto impegnato ieri Juan Cuadrado, che festeggiava il suo compleanno: il colombiano ha giocato 79 palloni, disputato 20 duelli, 3 contrasti e guadagnato 8 possessi. Uno dei più attivi fra i bianconeri".