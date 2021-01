Abdoulaye Dabo, nuovo acquisto della Juve Under 23, ha subito dato l'annuncio della sua firma con il club bianconero su Instagram: "Sono felice di annunciare che ho firmato con la Juventus. Per me è un onore unirmi a questo club così blasonato e adesso spero di poter ripagare questa fiducia sul campo. Grazie a tutti quelli che mi seguono e credono in me, il meglio deve ancora venire!"​

Dabo è arrivato dal Nantes, dove militava nella 'squadra B' nella quarta serie francese, in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto