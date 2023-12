Il mercato di gennaio è alle porte ma si accende anche quello legato ai giocatori in scadenza di contratto che da Febbraio possono firmare a zero per un'altra squadra. La Juve è molto attenta anche a sfruttare queste situazioni, lo è sempre stata negli ultimi anni.per rinforzare la rosa nell'immediato ma anche per i "colpi" a zero in vista della prossima stagione.IN PRIMA FILA - Uno dei giocatori in scadenza che più intriga la Juve è Piotr29enne polacco rappresenta l'identikit perfetto che i bianconeri cercano a centrocampo. Conosce ormai benissimo la Serie A, è una mezzala di qualità che porta anche gol e assist. Zielinski ha un ingaggio da tre milioni netti, che rientra quindi nella nuova filosofia del club. Non è da escludere ancora che rinnovi con il Napoli, le parti stanno dialogando ma non è stata trovata al momento l'intesa. Sul polacco c'è anche l'Inter, che da tempo si è mossa.Come racconta, tra i profili a "zero" che la Juve segue c', in fase di stallo nella trattativa per il rinnovo con i biancocelesti. Centrocampo, attacco e...difesa. Si, perché alla Continassa studiano colpi anche in quel reparto, visto che Alex Sandro lascerà Torino dopo nove stagioni. In particolare, sono due i profili che interessano:. Entrambi mancini anche se il primo con molta più esperienza di Kelly. Mentre si cerca il rinforzo a centrocampo per gennaio, la Juve non dimentica le opportunità a parametro zero.