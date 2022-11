Mancano poco più di 24 ore al fischio di inizio delcon le due squadre che sono separate in classifica da soli due punti. I bianconeri vogliono la vittoria per dare un forte segnale al campionato e scavalcare gli eterni rivali di sempre, mentre i nerazzurri faranno di tutto pur di allontanare sempre di più i bianconeri dalla lotta scudetto. Ma quella tra bianconeri e nerazzurri è una di quelle sfide che da sempre ha carettrizzato la storia del nostro calcio, con un'infinità di campioni che hanno vestito la maglia di una delle due squadre o di entrambe. Da Zidane a Del Piero, fino a Matthaus e Milito, giusto per citare qualche nome, tantissime sono state le super sfide tra Juve ed Inter.- Tornando indietro di diversi anni, quelle che tornano alla mente in men che non si dica sono quella della stagione 1961, quando la Juve di uno scatenato Sivori rifilava ben 9 reti ai nerazzurri, mantenendo ancora oggi il risultato per maggior distacco in un confronto tra le due squadre. Così come non si può dimenticare quella famosissima della stagione 1998, caratterizzata soprattutto dal celebre contatto in area tra Ronaldo e Iuliano, con l'intera Inter che recriminava per un calcio di rigore, che verrà invece concesso alla Juventus nell'azione successiva. Pareggio che servirà ai bianconeri per garantirsi poi lo scudetto finale. Bisogna tornare invece al 2002 per arrivare all'incredibile sfida di San Siro terminata 1-1 e messa in piedi esclusivamente nei minuti finali. Prima Del Piero con un calcio di rigore nel primo dei 5 minuti di recupero, poi Toldo dopo una mischia furibonda, realizzano le reti del match. Sarà sempre la Juve poi ad aggiudicarsi il titolo.- Tra quelle più ricordate dai tifosi nerazzurri c'è sicuramente il trionfo del 2012, quando l'Inter si impose per 1-3 sulla Juve di Conte, la quale trovò in quell'occasione la prima sconfitta allo Stadium, oltre ad un Milito indemoniato che realizzò una doppietta. Ma è nella stagione 2018 che i tifosi juventini raggiungono l'Olimpo. Siamo a San Siro, l'Inter conduce per 2-1 e in vantaggio di un uomo. La gara sembra essere finita, ma a 5 minuti dal termine succede l'Incredibile. Juan Cuadrado prima pareggia i conti al minuto numero 89, poi sarà Gonzalo Higuain a regalare la vittoria ai suoi al minuto numero 92, in un trionfo che ha praticamente consegnato il tricolore a Madama. Infine la più recente, quella della finale di Supercoppa della scorsa stagione. I nerazzurri infatti si sono aggiudicati l'ultimo trofeo della competizione grazie al Golden gol siglato da Alexis Sanchez, dopo una dormita colossale di Alex Sandro. Insomma, di sfide mozzafiato ne abbiamo viste, ci auguriamo che anche domani sera potremo assistere all'ennesimo spettacolo.