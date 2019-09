La partita contro il Verona è stata sinonimo di "punizioni capolavoro" per la Juventus in queste ultime stagioni. Lo racconta il sito ufficiale bianconero:



"Juventus-Verona ha un appuntamento ricorrente in questi ultimi anni: i gol su punizione. A realizzarli ci sono 3 specialisti, in partite tutte vinte dai padroni di casa.



2000-01 ZINEDINE ZIDANE



Zinedine Zidane contro Fabrizio Ferron. E' il duello che va in scena poco prima dello scoccare della mezzora della ripresa. Il risultato è di 1-0 per i bianconeri, autore il connazionale di Zizou, David Trezeguet, alla sua prima stagione in Italia. Il portiere del Verona ha esperienza da vendere e decine di partite affrontate contro la Signora e in club diversi, l'Atalanta e la Sampdoria. La stella francese disegna una parabola molto arcuata, impossibile da prendere. E' la rete della sicurezza, anche se i gialloblu riusciranno ad accorciare le distanze nel finale con una rete del brasiliano Adailton.



2015-16 PAULO DYBALA



Primo anno di Paulo Dybala nella Juventus e applicazione perfetta della par condicio veneta. Nel girone d'andata, la Joya segna sia contro il Chievo – dal dischetto – che con i cugini dell'Hellas con un calcio di punizione magistrale. Una conclusione a giro, morbidissima, che gela il portiere Pierluigi Gollini lasciandolo fermo nella sua posizione. Particolare non secondario: è la prima rete su punizione dell'argentino, che in stagione si ripeterà a Udine, poche settimane dopo.



2017-18 MIRALEM PJANIC



E' il giorno delle ultime volte. Ultima gara del campionato 2017-18, con festa dello scudetto del MY7H annessa. E' l'ultimo Juventus-Verona disputato perché gli scaligeri sono già retrocessi e torneranno la stagione successiva nel massimo campionato. Infine, la rete di Miralem Pjanic è anche l'ultima delle 86 reti con la quali la Juventus ha vinto il torneo. La punizione che trafigge Nicolas è la terza messa a segno dal bosniaco nella stagione, dopo quelle che hanno superato Rui Patricio in Juventus-Sporting Lisbona e Mirante in Bologna-Juventus".