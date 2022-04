1









Lunedi sera la Juve farà visita al Sassuolo in quel del Mapei Stadium, dove sarà imperativo fare i 3 punti e allungare ulteriormente sulla Roma che, sta perdendo in questi istanti a San Siro per 0-3 contro l'Inter. Quella contro gli emiliani però sarà anche una gara che avrà più di un osservato speciale, con Giacomo Raspadori che avrà sicuramente gli occhi di tutta la dirigenza bianconera puntati addosso. L'attaccante neroverde infatti piace tantissimo a Madama e in estate potrebbe diventare l'ennesimo giocatore che passerebbe dal Sassuolo alla Juve e viceversa. Da Matri a Zaza è lunga la lista dei calciatori che hanno indossato entrambe le maglie.



Nella Gallery di seguito tutti i nomi.