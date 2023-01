Ancora loro due. Come tante volte è successo nei nove anni di vittorie bianconere. Solo fino a poco tempo fa sembrava impossibile pensare che la Juventus sarebbe arrivata all'appuntamento di Venerdì come seconda in classifica e a questo punto anche rivale numero uno (insieme al Milan a pari punti) degli azzurri per il successo finale.Nei nove campionati consecutivi vinti dallain alcuni casi dopo sorpassi e controsorpassi in cui alla fine, la vecchia signora ha sempre avuto la meglio. Conseguenza di ciò, non sono mancati anche gli scontri diretti che sono entrati nella storia di questa rivalità.ra febbraio 2016, l'anno della grande rimonta e quella vittoria segnò il sorpasso al primo Napoli di Sarri. Come indimenticabile, sempre all'Allianz Stadium e sempre negli ultimissimi minuti. Un gol che sembrava poter decidere quel campionato e che invece, non bastò agli azzurri.Tra meno di 48 ore però non si giocherà a Torino ma in Campania, allo stadio Maradona dove la Juve ha sempre perso nelle ultime tre stagionTutt'altro significato fu la sfida a Napoli dell'anno precedente; perché se è vero che il colpo di testa di Koulibaly rimane un pezzo di storia,con il quale la Juve espugnò l'allora San Paolo, riuscendo a portarsi a meno 1 ed evitando la fuga degli azzurri. Proprio come Allegri dovrà nuovamente fare venerdì e chissà se sarà decisivo un altro ex; Milik scalda il motore per scrivere un'altra pagina di questa rivalità.