Sembra ormai imminente l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Gli indizi portano nella direzione del tecnico del Chelsea, pronto a lasciare Londra per vestire la casacca bianconera. Inevitabilmente, l’arrivo dell’ex allenatore del Napoli comporterà profondi cambiamenti nella rosa dei campioni d’Italia. Mutamenti necessari per avviare il rinnovamento ed aprire un nuovo ciclo vincente.



CONFERME – Secondo Tuttosport, l’ossatura bianconera non verrà intaccata. Il blocco difensivo resterà verosimilmente lo stesso dell’ultima stagione: Szczesny tra i pali, Chiellini, Bonucci, Rugani i centrali e De Sciglio sulla fascia. A centrocampo, gli intoccabili dovrebbero essere Pjanic e Bentancur, mentre in attacco, oltre a Sua Maestà Ronaldo, sembrano destinati a rimanere anche Kean, Dybala e Bernardeschi.



PARTENZE – Il quotidiano torinese dà per scontata l’imminente partenza di Joao Cancelo, ma l’addio del portoghese non sarà il solo. Tra i possibili partenti ci sono diversi pezzi pregiati. Perin potrebbe salutare per trovare spazio e giocarsi le chance di prendere parte al prossimo Europeo. Khedira non sembra rientrare tra i piani della Juve, così come Douglas Costa. E poi ci sono situazioni border line, come i casi di Spinazzola, Alex Sandro, Matuidi, Cuadrado e Mandzukic.



OBIETTIVI – Due sono i sogni della dirigenza bianconera: Paul Pogba e Mauro Icardi. Difficile comunque arrivare al centrocampista francese e all’attaccante argentino, che restano piste calde, ma su cui occorre ancora lavorare. Tutto fatto per Demiral, mentre salgono le quotazioni di Zaniolo, Rabiot, Emerson e Marcelo. Si raffreddano le ipotesi De Ligt, Isco e Joao Felix.