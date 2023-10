Già nella passata stagione, proprio di questi tempera stato costretto a gestire una situazione di emergenza a causa dei tanti infortuni. Una situazione che può ripetersi da qui in avanti complice in questo caso, non solo i problemi fisici come quello dche riducono al minimo le scelte in difesa, ma anche per le vicende extra campo. Dopo Paul Pogba, presto infatti dovrebbe arrivare la squalifica anche di Nicolò Fagioli per le scommesse illegali.Allegri dovrà quindi inventarsi qualcosa di nuovo. In difesa, aspettando di capire quanto Danilo starà fermo, la Juve può contare solo sucome unico cambio. Non è da escludere quindi anche un cambio modulo, passando ad una difesa a quattro sfruttando Weah e Cambiaso come terzini. Difficile comunque che possa avvenire subito dopo la sosta, con poco tempo per preparare la squadra.L'altra emergenza riguarda il centrocampo. Un reparto che sembrava, almeno a livello di quantità, più che sufficiente con una sola competizione, adesso non lo è più. Ma come compensare l'assenza di Pogba e quella eventuale di Fagioli? Oltre ae Weston Mckennie, che può tornare con costanza a ricoprire il ruolo in mezzo al campo, il tecnico livornese può sfruttate la duttilità di alcuni giovani in rosa comeIl turco classe 2005, scrive la Gazzetta dello Sport, uò partire a centrocampo per poi dare sfogo alla propria propensione offensiva spostandosi sulla trequarti. L’inglese, invece, pur nascendo ala ed essendo utilizzato in fascia dallo stesso Max, è stato già provato da interno nelle amichevoli estive. Come un anno fa, nell'emergenza, ecco di nuovo i giovani che possono coprire le assenze.