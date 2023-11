Godere della forma strepitosa di Federico? Festeggiare perché la stella di Kenanbrilla più forte che mai?Di nuovo, diversi tifosi juventini guardano i propri giocatori far bene con le nazionali e. “Finalmente Chiesa gioca nel suo ruolo e guardate cosa fa!”, “Yildiz merita più spazio, è già pronto”. Tutti pronti a puntare il dito sul tecnico bianconero, ma perché?La situazione è di facile lettura., si mette in mezzo e da una parte o dall’altra si ergono barricate e si schierano le due tifoserie. Chi è pronto a difenderlo nonostante gli errori, chi è pronto ad attaccarlo anche quando non ha colpe. I risultati deludenti delle ultime stagioni, il gioco, un’umana antipatia: i motivi sono differenti, ma la realtà è che anche nel momento migliore,Per fortuna c’è chi da queste divisioni non si fa trascinare. Il club e la dirigenza sono tornati forti e questo sta facendo la differenza, l’ingresso di Cristianoè un valore aggiunto e, al di là delle mosse di mercato, questo si vede concretamente nel lavoro quotidiano. La verità è che Massimiliano Allegri ha traghettato la nave dalla tempesta alla quiete e, ora, viaggia con il vento in poppa verso i primissimi posti della classifica.