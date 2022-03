Non sono passati neanche 8 mesi da quando l'Italia di Roberto Mancini conquistava la vetta dell'Europa nella magica notte di Wembley, eppure di quell'estate sembrano essere rimasti soltanto i ricordi. Il tracollo contro la Macedonia infatti, ha riportato alla mente gli incubi vissuti alla guida di Giampiero Ventura, quando la Svezia ci eliminava dai precedenti Mondiali. Ma questa volta c'è la sensazione che la delusione sia maggiore, perchè appunto reduci da un titolo Europeo appena conquistato e che ci proiettava come una della squadre più accredidate a giocarsi fino in fondo Qatar 2022.



LA NOTTE DI CHIELLINI - Bisogna però accettare la dura realtà, la quale ci sbatte in faccia una Turchia in quella che si è rivelata un'amichevole a tutti gli effetti e che è stata portata a casa dalla 'banda del Mancio' in rimonta per 2-3. C' è da segnalare però un importante avvenimento, dato che quella disputata questa sera è stata la penultima partita del capitano bianconero Giorgio Chiellini con la maglia Azzurra, a meno che non accadano colpi di scena che potrebbero fargli saltare quello che sarà infatto il suo ultimo appuntamento. Il numero 3 ha interpretato una partita esemplare come lo è stata tutta la sua carriera, senza sbavature e da vero trascinatore in campo.



L'ULTIMO APPUNTAMENTO - Sarà difficile dunque, accettare un divorzio netto da uno dei difensori più forti di sempre ma purtroppo, il tempo passa per tutti. Prima di dirsi addio definitivamente però ( almeno con gli scarpini ai piedi), ci sarà modo di poter assistere all'ultima volta di Giorgio Chiellini. L'Italia dovrà infatti disputare la finalissima tra Campioni d'Europa e Campiondi d'America contro l'Argentina di Leo Messi. L'appuntamento è fissato al primo giugno sempre a Londra, sempre nel teatro di Wembley, li, dove il sogno è iniziato e probabilmente è ancora custodito li dentro.