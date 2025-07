Da Weah a Douglas Luiz: le potenziali uscite che possono fruttare un tesoretto alla Juventus

Sono giorni roventi per quanto concerne il mercato della. Nella mattinata di venerdì 4 luglio,è approdato in Italia, per la precisione all'aeroporto di Milano Malpensa, da dove poi si sposterà verso Torino per sottoporsi al tradizionale iter delle visite mediche prima di sottoscrivere il contratto che lo legherà alla Juventus nelle prossime cinque stagioni.Nel frattempo, però, la Juventus lavora anche sulle uscite: non c'è infatti solo il caso Vlahovic a tenere banco in casa Juventus. Sono diversi infatti i giocatori in uscita che potrebbero far fruttare al club bianconero un tesoretto non indifferente da poter investire su nuovi colpi in entrata. Di seguito andiamo ad analizzare le situazioni più calde.

Il futuro di Weah e Mbangula

Douglas Luiz torna in Premier?

Naufragato il passaggio di Timothy Weah e Samuel Mbangula al Nottingham Forest, proprio a causa del 'no' dell'esterno statunitense quando i due club avevano trovato l'accordo per la doppia operazione da 23 milioni complessivi, la posizione dei due giocatori non è cambiata di una virgola. Entrambi, infatti, rimangono in uscita.Weah, ora, è entrato nel mirino del Marsiglia che starebbe spingendo per riportarlo in Ligue 1, mentre per quanto riguarda Mbangula le sirene della Premier non si sono affatto spente: sul classe 2004 lanciato quest'anno da Thiago Motta è infatti vivo l'interesse del Fulham. Un dettaglio, tutt'altro che marginale, per quanto riguarda il futuro dei due calciatori è dettato dalla loro volontà: né Weah né Mbangula, infatti, disdegnerebbero di rimanere a Torino.Chi va considerato ormai già con le valigie in mano è invece Douglas Luiz che, come riferisce Tuttosport, medita in maniera approfondita sulla possibilità di tornare in Premier League dove ha brillato nelle ultime stagioni con l'Aston Villa: su di lui infatti restano solide le mire di Leeds, Newcastle, Nottingham e anche del Manchester United.