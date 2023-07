La Juve, come riporta il Corriere dello Sport, non ha incedibili, specialmente in attacco. In caso di offerte ufficiali possono partire(c’è il Psg, appunto, ma lo cerca anche il Bayern),(Liverpool e Newcastle),e probabilmente ancheappena riscattato dall’Olympique. Lukaku serve e Lukaku sarà, insomma, Giuntoli e Allegri sono molto d’accordo su questo punto.