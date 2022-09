In questi giorni, quando si parla di, si fa riferimento soprattutto a lui, che è considerato quasi all'unanimità il principale colpevole. Massimilianoè sempre più nell'occhio del ciclone, tanto per le sue recenti dichiarazioni quanto per i tanti problemi che la squadra sta manifestando, sia a livello di collettivo che di singoli. Il primo esempio che salta all'occhio, in quest'ultimo caso, è quello di Dusan, che ora come ora non sembra neanche l'ombra del centravanti implacabile che nel gennaio scorso ha convinto il club bianconero a un investimento eccezionale (e anticipato) per strapparlo alla Fiorentina e soprattutto alla concorrenza. Ma il serbo non è l'unico a risentire in negativo della, e in generale del momento di difficoltà della Juve. Non è l'unico oggi, ma non è l'unico nemmeno se si considera il recente passato della Vecchia Signora, quando sono stati diversi i giocatori in rosa che il tecnico livornese non ha saputo valorizzare al massimo, e che poi hanno cercato e trovato fortuna altrove.