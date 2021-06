Toh, chi si rivede. Incroci che non saranno scontri, perché ci si è lasciati alla fine piuttosto bene. Fabio Paratici torna a tastare terreni e territori del mercato internazionale per conto del Tottenham, e la Juventus se lo ritrova sullo stesso ambiente 'di caccia'. Come racconta Tuttosport, entrambe le squadre hanno l'esigenza di prendere un super centravanti. Ed entrambe potrebbero dover sostituire il miglior giocatore in rosa: da una parte Cristiano Ronaldo, dall'altra Harry Kane.



GLI STESSI OBIETTIVI - La lista di Paratici non è cambiato, non come l'ambiente circostante. Se il City tenterà l'affondo per Kane, il Tottenham avrà molti soldi da investire per 'progetti comuni'. Un nome? Gabriel Jesus, che Cherubini sta seguendo con estrema attenzione. Occhio anche a Vlahovic della Fiorentina, altro pallino di Max Allegri. Fino ad arrivare a Mauro Icardi, Arek Milik e il Gallo Belotti. Insomma: ce n'è per tutti. Basta... non pestarsi i piedi.