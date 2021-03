3









Dalla finale di Berlino all'eliminazione agli ottavi di Champions col Porto. Dagli scudetti in serie alla sconfitta col Benevento. Un quinquennio in cui il reparto nevralgico della Juventus è passato da un quartetto da sogno come Pirlo-Marchisio-Pogba-Vidal all'attuale centrocampo, che continua a mutare forma e non riesce a trovare un assetto definitivo. E soprattutto, ha diminuito notevolmente il tasso qualitativo.



Ma com'è passata la Juve da quella situazione a quella attuale? Ecco il riassunto, anno per anno, di chi è rimasto, chi se n'è andato e chi è arrivato: