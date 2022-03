La Juve continua a vincere ma anche a fare discutere. La prestazione di ieri contro lo Spezia infatti, ha lasciato a desiderare nonostante il bottino portato a casa sia stato pieno. Grazie ai 3 punti conquistati la Vecchia Signora è ora avanti di 6 sull'Atalanta quinta in classifica che però, dovrà ancora recuperare una gara. Ma al centro del dibattito ci è finita ancora una volta la scarsa qualità di gioco prodotta dalla squadra di Allegri, con pochissimi palloni giocabili indirizzati verso Dusan Vlahovic. Intanto, la Juve è già con la testa al prossimo impegno contro la Sampdoria, club che negli anni ha visto militare tantissimi ex bianconeri, così come tanti sono anche quelli che da Genova hanno deciso di trasferirsi a Torino. Di seguito, una carrellata di calciatori che hanno vestito entrambe le maglie.