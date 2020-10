1









Non bastano gli sforzi degli ultimi 20 minuti, che hanno portato al pareggio di Kulusevski, alla traversa di Dybala e ha diverse scorribande dalle parti di Silvestri. La Juventus non va oltre l’1-1 contro il resistente Hellas Verona di Ivan Juric, portandosi a 9 punti in classifica. Servirà una reazione subito, a partire dalla sfida di Champions League contro il Barcellona, senza mezza difesa (Bonucci è uscito per un problema ai flessori). Intanto il pareggio dei bianconeri ha scatenato l’ironia sui social, a partire dal ‘sul campo’ di Varriale al commento satirico di Ziliani, rievocando le vicende di Juve-Napoli



