Stesso duello, stessa città, stesso esito: Gleison Bremer ha cancellato Dusan Vlahovic anche un mese dopo. Lo aveva fatto in Torino-Fiorentina 4-0, ha concesso il bis nel derby della Mole: ma non bisogna esserne troppo sorpresi, visto che in questi due anni molti numeri 9 della nostra Serie A hanno dovuto fare i conti con il brasiliano, che si è attirato l'interesse di diverse big, su tutte l'Inter e la stessa Juventus.



UN DERBY PER IL FUTURO? - "Ha grande ambizioni", ha ammesso Juric sul brasiliano nel post-partita, ringraziandolo ancora per il rinnovo di contratto fino al 2024 che permette al Torino di conservare una posizione di forza nelle trattative di una cessione che in estate sembra inevitabile. Sì, ma a chi? Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Juve c'è. Anche perché toglierebbe a Vlahovic la sua nemesi. Ma bisogna fare attenzione all'Inter, che ha individuato il brasiliano come primo obiettivo per l'estate e non è spaventata dalla valutazione - non inferiore a 30 milioni di euro. In nerazzurro potrebbe fargli spazio de Vrij, anche se è ancora presto per ipotizzare scenari troppo dettagliati. Un derby della Mole da protagonista, un derby d'Italia per decidere il suo futuro: il post Juve-Toro è tutto di Gleison Bremer.