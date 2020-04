La Juventus sta provando da tempo a rimettere le mani su. Il centrocampista francese è un pallino di Paratici che vuole riportarlo a Torino dopo l'ultima stagione negativa al Manchester United nella quale è stato anche bloccato da diversi infortuni. Anche il Real Madrid però non molla la presa: Zidane l'avrebbe già voluto l'estate scorsa e. Raiola nelle scorse settimane ha detto di voler fare una grande operazione con il Real e sono stati in tati a pensare che possa essere proprio il Polpo il giocatore più indicato.- Per Paul è una corsa a tre, però: Juve, Real Madrid e... Psg. Di chi? Su quella panchina potrebbe finirci Allegri. Max è ancora sotto contratto con la Juventus, ma a fine stagione si svincolerà e sarà libero di scegliere un nuovo club dal quale ripartire.. Tra i due c'è stima e amicizia, Allegri l'ha consacrato ai tempi della Juve tra una sfida a basket e qualche consiglio in campo. Un altro scenario è quello che vede. Un'alta possibile panchina dalla quale Allegri potrebbe ripartire è quella delper un super progetto e, in quel caso, l'assalto a Pogba potrebbe rappresentare il primo tassello verso un futuro da protagonista.- Concorrenza amica per la Juve, da una parte Zidane e dall'altra Allegri. Ma i bianconeri puntano sull'e anche lui non ha fatto nulla per nasconderlo quando nel 2018 è stato protagonista del giro di campo promettendo ad alcuni tifosi che prima o poi sarebbe tornato in bianconero. La prossima stagione può essere quella giusta, la Juve pronta a ripartire all'asalto di Pogba.ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI