L'adrenalina in vista del big match di domenica sera cresce vertiginosamente e sia Juve che Inter hanno la netta sensazione che un eventuale passo falso comprometterebbe definitivamente i sogni scudetto. Proprio per questo ci dobbiamo aspettare una gara emozionante e che regalerà colpi di scena, così come lo hanno fatto per tutto il corso della loro storia. La stessa storia che però rivela anche una miriade di giocatori che hanno indossato entrambe le maglie, ma solo alcuni di questi hanno effettuato il passaggio dall'una all'altra sponda.



Da Altobelli fino ad Ibra la lista è lunga, nella Gallery di seguito una carrellata di nomi.