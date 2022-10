Da un ex bianconero a un altro. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Antonioha detto la sua anche su Giorgio, ex capitano dellaattualmente al Los Angeles FC. Ecco il suo pensiero: "Chiellini è una persona competente di calcio. Può fare tutto. Gli sconsiglio solo l'allenatore... Poi lo vedrei benissimo come dirigente perché è un profondo conoscitore di calcio e riesce a relazionarsi con i compagni. Ha le qualità da leader. Gli auguro tutto il meglio, sa l’affetto che ho nei suoi confronti".