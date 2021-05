Rodrigo De Paul è uno dei tanti giocatori che la Juventus ha messo nel mirino come possibile obiettivo di mercato per innestare nuova qualità in un centrocampo ormai in seria difficoltà. Oltre ai bianconeri però ci sono altri club interessati sul giocatore argentino, accostato per esempio all'Inter ma anche alle altre big di Serie A. Queste le parole su De Paul di Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss: "Lo vogliono in tanti ma non rispondo sul suo futuro fino a fine campionato".