La Juventus si approccia a questo ultimo segmento della stagione con 5 partite di campionato da disputare più la finale di Coppa Italia. Abbiamo provato a tornare allo stesso punto di adesso, ma un girone fa, e osservare come si comportò la squadra di Pirlo nelle ultime 5 gare del girone d'andata. Peraltro, in mezzo ci fu anche in quel caso una finale di coppa: per la precisione, la Supercoppa vinta contro il Napoli.



Ma concentriamoci sulla Serie A, in cui piazzarsi nelle prime 4 (attualmente la Juve, nella "morsa avulsa" tra Napoli e Milan, e dietro l'Atalanta, occupa proprio la 4^ piazza in classifica) significherebbe centrare l'obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League.



Ebbene, un girone fa la Juve cominciava il nuovo anno solare. In pratica, le ultime 5 partite del girone d'andata furono anche le prime 5 del 2021. Un 2021 che cominciò piuttosto bene, anche se sotto la coltre dei bei risultati nascondeva alcune crepe che mostrarono tutta la loro profondità a San Siro...



Procediamo con ordine: