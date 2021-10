DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



I precedenti di Juventus-Sassuolo sono tutti legati allo Stadium e vedono il bilancio nettamente a favore dei bianconeri: in 8 gare, 7 volte hanno prevalso i padroni di casa e in una circostanza le due squadre si sono divise la posta. A unificare le gare, un evento ricorrente: i gol di grandi bomber alla loro prima volta contro gli emiliani.



TRIPLO APACHE



La serie non può che partire da Carlos Tevez. Perché l'Apache domina totalmente il primo Juventus-Sassuolo che si gioca nella storia. É il 2013-14 e il 10 juventino firma 3 delle 4 reti con le quali i bianconeri dominano l'incontro. Due gli exploit nel primo tempo, uno nella ripresa: la prestazione dell'argentino è da divoratore della difesa avversaria (fenomenale il gol nella foto, dove intercetta un retropassaggio e scarta il portiere con un tocco raffinato).



JOYA PURA



Da Tevez a Dybala, da un argentino all'altro, da un numero 10 a un altro che lo vestirà successivamente. Nella sua prima stagione alla Juventus Paulo indossa il numero 21. I colpi sono già quelli del campione. Oltre all'estetica, c'è la pesantezza: il sinistro delizioso con il quale nel suo primo Juventus-Sassuolo supera Consigli vale 3 punti.

LO SPRINT DEL PIPITA



Ancora Argentina, ancora un grande bomber. L'anno dopo la Joya, è Gonzalo Higuain ad andare in rete in Juventus-Sassuolo. La partita termina 3-1 e il Pipita firma una doppietta. Particolare non secondario: per i 2 centri ci mette esattamente 10 minuti, ipotecando così la gara. La prima che l'attaccante gioca da titolare davanti al suo nuovo pubblico, immediatamente conquistato.

IL PRIMO CR7



2018-19: anche questo Juventus-Sassuolo ha un peso rilevante perché produce un'altra prima volta. In questo caso è la più attesa, perché dopo 3 giornate di campionato si aspetta un gol di Cristiano Ronaldo, non ancora arrivato. L'evento si verifica in modo rocambolesco, il tocco vincente del portoghese arriva a porta vuota dopo una carambola alquanto bizzarra. Ci sarà anche il punto del raddoppio, un diagonale di sinistro più in linea con lo stile di CR7.

L'ULTIMA VOLTA



Nella storia di Juventus-Sassuolo e di tante prime volte, spicca anche un'ultima volta. É quella relativa al match dell'anno scorso. In questo caso, a posteriori, fa meno notizia il 3-0 a favore dei bianconeri e più il fatto che i due soggetti della foto – Dejan Kulusevski e Manuel Locatelli – da avversari sono passati a essere compagni di squadra.