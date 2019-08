La sorpresa più grande è stata Danilo: questo è quanto ha riportato La Gazzetta dello Sport in riferimento a quanto accaduto ieri a Trieste, dove la Juve ha battuto la Triestina per 1-0 grazie a una super rete di Paulo Dybala. A spiccare però è stato anche l'ultimo arrivato, il terzino destro approdato sul mondo bianconero in seguito alla cessione di Joao Cancelo al Manchester City. Piedi buoni e ottima corsa: può far male. Continua invece a essere un estraneo Gonzalo Higuain, e il mercato davvero non c'entra: la Juve, con i tanti cambi, rallenta ed entra certamente svogliata. Il Pipita sbaglia un tiro facile, sparandolo addosso al portiere.