Tanti auguri, Alex Del Piero! L'ex capitano della Juventus ha compiuto 46 anni e ovunque sono arrivati messaggi di buon compleanno. Il primo? Il partner d'attacco di sempre, l'inseparabile David Trezeguet: "Tanti tanti auguri Alex!!!", il messaggio del bomber francese. A cui ha fatto seguito un post molto toccante di Claudio Marchisio: "In questo momento così difficile per tutti, molti di noi cercano ricordi e foto di eventi ad ognuno molto importanti. Oggi è il compleanno di una leggenda vivente, come calciatore ma soprattutto come uomo per cui IO ho una stima immensa. Auguri Ale!".



DAI TIFOSI - In tanti ancora oggi si chiedono come una bandiera del genere sia fuori dalla società. Al momento, Del Piero continua il suo lavoro come 'talent' della squadra di Sky Sport, con cui collabora dalla sua casa di Los Angeles, dove ha scelto di vivere con l'intera famiglia. Chissà se un giorno lo rivedremo con il 'completo' bianconero. Nel mentre, ecco la pioggia di messaggi arrivati su tutti i social: sono nella nostra gallery.