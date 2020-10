1









Andrea Pirlo ha voglia di schierare più giocatori possibili di qualità, con la ferrea regola di mantenere l’equilibrio. A ripetizione ciclica, torna la Juventus a 5 stelle, una per ogni fuoriclasse, campione, talento emergente che ha in rosa. L’ultimo botto di mercato di Fabio Paratici gli ha regalato il promesso sposo Federico Chiesa, che si va ad aggiungere al quartetto Cristiano Ronaldo, Dybala, Kulusevski e Morata. Uno, due, tre, quattro e cinque, un giocatore per ogni punta della stella, che il Maestro vuole tirare a lucido per farla diventare la più splendente del firmamento. Privilegio e al contempo dilemma? Pirlo sarà in grado a rendere possibile questa strabiliante convivenza? Sarà il campo a vestire i panni del giudice, ma nella storia della Juventus, molti cicli vincenti hanno presentato formazioni dall’altissimo tasso qualitativo, capaci di far divertire e sognare i tifosi, allo stadio o davanti alla televisione. Sfoglia la gallery per vedere le Juventus a 5 stelle