Allegri-Juve, ci risiamo. Dopo le parentesi Sarri e Pirlo, a due anni di distanza dall'ultima volta Max torna sulla panchina bianconera: la società cercava una certezza e l'ha trovata nell'allenatore dei cinque scudetti in cinque anni. Un cavallo di ritorno che non sempre funziona in casa Juve.



LIPPI - L'ultima Champions League della Juventus è di Marcello Lippi, nel 1996, tre anni prima delle dimissioni dopo un 2-4 col Parma nel febbraio 1999. Lascia la Juve con tre scudetti in cinque anni, l'Intercontinentale e, appunto, la vittoria della Champions League. Dopo il flop all'Inter tornò a Torino dove non vincevano lo scudetto da due anni, lui rimette subito tutto a posto con due scudetti in tre anni trascinato dalla coppia Del Piero-Trezeguet.



TRAPATTONI - Viaggio Torino-Milano andata e ritorno anche per Giovanni Trapattoni, che dal 1976 al 1986 aveva vinto sei scudetti in bianconero. Poi vinse un campionato con l'Inter e a 52 anni tornò a Torino, senza però riuscire a bissare i successi del primo periodo. Erano i primi anni Novanta, la Juve si era indebolita con gli addii di Cabrini, Platini e Paolo Rossi e dall'altra parte c'era il Milan di Capello che comandava il campionato. In Europa vinse la Coppa Uefa nel 1992-93 in finale contro il Dortmund, regalando alla Juve l'ultimo successo di club italiani. PAROLA - Due scudetti e una Coppa Italia in due anni. A 38 anni. Mica male. E' il 1959, a fine stagione il rapporto con la società si rompe e Parole se ne va, richiamato dopo pochi mesi ma con scarsi risultati chiudendo il suo terzo campionato in bianconero addirittura al 12° posto. Dopo un tuffo in Serie C sulla panchina del Prato, nel 1974 il presidente Boniperti, suo ex compagno di squadra, lo richiama e lui ringrazia con uno scudetto in due anni.



ROSETTA - Siamo a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta, Virginio Rosetta allena la Juve dal 1935 al 1939, vincendo solo una Coppa Italia e tornando a Torino nella stagione 1942-43 al fianco di Borel II, chiudendo il campionato al terzo posto.