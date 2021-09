"​Oltre che il risultato in sé, un 4-0 è comunque sufficiente per affrontare il lunedì con il sorriso, a rendere soddisfatti è il gioco espresso dalla squadra: i terzini che si sono trasformati in ali (non è un caso che due gol siano arrivati da due cross di Ansaldi, a cui è stata anche annullata una rete), i terzi di difesa che con continuità sono avanzati sovrapponendosi ai compagni, i trequartisti che hanno aiutato la punta. L’idea di calcio di Ivan Juric si è vista (come era già avvenuto contro l’Atalanta) e stavolta ha anche portato risultati (cosa che non era invece accaduto contro l’Atalanta).Si parla spessa della somiglianza nel gioco delle squadre di Juric e l’Atalanta di Gasperini: proprio quelle similitudini ieri si sono viste, per novanta minuti il Torino è davvero sembrata la squadra orobica nella sua miglior veste. Non bisogna però esaltarsi troppo, va infatti tenuto conto anche il valore dell’avversario e la Salernitana vista ieri non ha certamente impressionato, è sembrata una squadra con diversi problemi e che dovrà cambiare decisamente marcia per lottare davvero per la salvezza. Guai illudersi quindi, nulla però vieta di trascorrere una settimana serena guardando con maggiore ottimismo al futuro e ai prossimi impegni.Il Toromania da calciomercato.com